Ισλανδία: Νέφος τοξικών αερίων απειλεί το Ρέικιαβικ μετά την ηφαιστιακή έκρηξη (pics&vids)

Η ηφαιστειακή έκρηξη, που άρχισε τη Δευτέρα το βράδυ στη χερσόνησο του Ρέικιανες, στην Ισλανδία, νότια του Ρέικιαβικ φαίνεται να σταθεροποιείται, ανακοίνωσε την Τρίτη το Ισλανδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IMO), ωστόσο, η ισλανδική πρωτεύουσα κινδυνεύει από τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των αερίων που εκκλήθηκαν κατά την έκρηξη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η ρύπανση από τα τοξικά ηφαιστειακά αέρια που προκαλείται από την έκρηξη είναι πιθανό να επηρεάσει το Ρέικιαβικ απόψε ή την Τετάρτη.

Η ισχύς της ηφαιστειακής έκρηξης στον κρατήρα Σαντγιούκα συνεχίζει να μειώνεται, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου 2,4 μίλια από την πόλη Γκρίνταβικ λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας στον κρατήρα Σαντγιούκα, στη χερσόνησο Ρέικιανες, μετά από μια σειρά σεισμών, εδώ και καιρό.

