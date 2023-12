Ισλανδία: Η ηφαιστειακή έκρηξη ενδέχεται να «σταθεροποιείται», λέει το μετεωρολογικό ινστιτούτο

Η ηφαιστειακή έκρηξη, που άρχισε τη Δευτέρα το βράδυ στην Ισλανδία, σ' ένα τομέα που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη από τις αρχές Νοεμβρίου, ενδέχεται να σταθεροποιείται, ανακοίνωσε σήμερα το ισλανδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IMO).

Live pictures of a volcano erupting from my cousin in #iceland He said “It is 2.7 kilometres long. 3 kilometres from Grindavik. They are hoping the lava will leak away from Grindavik, but this eruption is so big.” pic.twitter.com/5SeUJMC1M1