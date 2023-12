Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από ηφαίστειο που εκρήγνυται κοντά σε πόλη (vid)

Ισχυρές εκρήξεις και συντριβάνια λάβας που φτάνουν τα 100 μέτρα καταγράφονται σε ηφαίστειο της Ισλανδίας προκαλώντας την εκκένωση περιοχών πλησίον της ηφαιστειακής δραστηριότητας και τις αρχές να κηρύξουν τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μάλιστα η λάμψη της έκρηξης είναι τόσο ορατή που την αντικρίζουν ακόμα και οι κάτοικοι στο κέντρο της πρωτεύουσας, το Ρέικιαβικ.

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου 2,4 μίλια από την πόλη Γκρίνταβικ λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας στον κρατήρα Σαντγιούκα, στη χερσόνησο Ρέικιανες, μετά από μια σειρά σεισμών, εδώ και καιρό.

Πλάνα που κόβουν την ανάσα χθες το βράδυ κατέγραψαν τον μαύρο νυχτερινό ουρανό της Ισλανδίας να φωτίζεται με ένα βαθύ πορτοκαλί χρώμα, καθώς η λάβα εκτοξευόταν στον αέρα σε θεαματικές σκηνές που συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το πρωί.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος αναγκάστηκε να εκδώσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς όσους σκέφτονταν να πλησιάσουν το ηφαίστειο.

