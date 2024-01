Ισημερινός: Ένοπλοι εισέβαλαν σε στούντιο τηλεοπτικού σταθμού (vid)

Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στον Ισημερινό, υποχρεώνοντας το προσωπικό να πέσει στο πάτωμα, ενώ, πριν κοπεί το πλάνο, ακούστηκαν ήχοι σαν πυροβολισμοί. Το περιστατικό ακολούθησε τις απαγωγές τουλάχιστον επτά αστυνομικών και μια σειρά εκρήξεων, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το μέτρο επιβλήθηκε μετά την απόδραση από τη φυλακή του Αδόλφο Μασίας, αρχηγού της συμμορίας Λος Τσονέρος, καθώς και σε πρόσφατα επεισόδια στις φυλακές και την απαγωγή αστυνομικών.

Οι ένοπλοι έκαναν χειρονομίες προς την κάμερα και κάποιος ακούστηκε να φωνάζει «όχι αστυνομία». Ένα άλλο κανάλι έδειξε εικόνες με αστυνομικούς έξω από τα στούντιο του TC στο Γκουαγιακίλ. Η αστυνομία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μονάδες της είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

«Μην πυροβολείτε, σας παρακαλώ, μην πυροβολείτε», φωνάζει μια γυναίκα εν μέσω πυροβολισμών, ενώ οι δράστες - που κρατούσαν πιστόλια, πυροβόλα και ορισμένοι χειροβομβίδες - εξαναγκάζουν τους τρομοκρατημένους ανθρώπους να πέσουν στο έδαφος.

«Μπήκαν για να μας σκοτώσουν, Θεέ μου προστάτευσέ μας», ήταν το μήνυμα που έστειλε σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου ένας από τους δημοσιογράφους που κρατούνται όμηροι.

Εν μέσω πυροβολισμών, η μετάδοση αυτών των εικόνων συνεχίζεται ζωντανά για αρκετά λεπτά, παρά τα φώτα στο πλατό που σβήνουν και η κάμερα που έχει παγώσει. Μέχρι που, κατά τα φαινόμενα, επενέβη η αστυνομία.

