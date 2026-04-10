Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ενέκρινε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την απομάκρυνση οχημάτων που έχουν παραλύσει βασικές οδικές αρτηρίες και κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς οι διαδηλώσεις για τις αυξήσεις στα καύσιμα συμπληρώνουν ήδη τρεις ημέρες, σύμφωνα με το Sky News.

Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, με αποκλεισμούς σε αυτοκινητόδρομους αλλά και στο διυλιστήριο Whitegate στο Κορκ. Η αστυνομία (Gardaí) ανακοίνωσε ότι περνά σε πλήρη φάση επιβολής του νόμου, καλώντας τους διαδηλωτές να απομακρυνθούν από τις κρίσιμες υποδομές.

Protestors at the refinery agreed to let 3 tankers in for emergency services, however the Gardai are now trying to force their way through with TEN tankers❗️

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’Κάλαχαν επιβεβαίωσε τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης σε θεμελιώδεις υπηρεσίες. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης οχημάτων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές.

Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν δήλωσε ότι δεν αναμένει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε βασικά αγαθά και κατηγορώντας τις κινητοποιήσεις ότι πλήττουν την οικονομία.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην περίπτωση πετρελαιοφόρου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Γκάλγουεϊ και στο διυλιστήριο στο Κορκ.

Το δεξαμενόπλοιο μεταφέρει περίπου 6 εκατομμύρια λίτρα αγροτικού και λευκού ντίζελ, καθώς και κηροζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης για οικιακή χρήση, ωστόσο δεν μπορεί να εκφορτώσει το φορτίο του, καθώς οι δεξαμενές στην αποθήκη είναι πλήρεις λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού.

Το διυλιστήριο Whitegate στο Κορκ, το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας, παραμένει επίσης υπό αποκλεισμό. «Είναι απαράδεκτο, είναι παράλογο, είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων. Οι αυξήσεις αποδίδονται σε γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Χθες, πρατήρια καυσίμων σε νότιες και δυτικές περιοχές έμειναν χωρίς ντίζελ και βενζίνη, ενώ μέχρι σήμερα το πρωί περισσότερα από 100 πρατήρια είχαν ήδη αδειάσει, σύμφωνα με τον κλαδικό φορέα Fuels for Ireland.

Το RTÉ News αναφέρει ότι η ζήτηση καυσίμων στα πρατήρια είναι περίπου τέσσερις φορές υψηλότερη από το κανονικό, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τις προμήθειες. Εκτιμάται ότι έως το βράδυ περίπου 500 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα - όχι μόνο στο νότο και τη δυτική Ιρλανδία - ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί.

Ακόμη και αν οι αποκλεισμοί τερματιστούν άμεσα και αποκατασταθεί η ομαλή ροή εφοδιασμού, εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστεί έως και μία εβδομάδα για την επιστροφή των αποθεμάτων σε κανονικά επίπεδα στα πρατήρια σε όλη τη χώρα.