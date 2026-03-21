Ιρανική τηλεόραση: Η εκτόξευση πυραύλου κατά της Ντιμόνα, απάντηση στην επίθεση στη Νατάνζ

Η εκτόξευση σήμερα πυραύλου κατά της πόλης Ντιμόνα του Ισραήλ που φιλοξενεί το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες αποτελεί «απάντηση» στην επίθεση κατά του πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Ο Ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το σύμπλεγμα εμπλουτισμού καυσίμου της Νατάνζ έγινε το πρωί στόχος επίθεσης και διευκρίνισε ότι δεν ανιχνεύθηκε «καμία διαρροή ραδιενεργού υλικού» στην περιοχή.

Οι ΥΠΕΞ της G7 δεσμεύονται για στήριξη του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού και διασφάλιση θαλάσσιων διαδρομών

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) δήλωσαν το Σάββατο ότι είναι έτοιμοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού και τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης των θαλάσσιων διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου των Στενών του Ορμούζ.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι επικεφαλής της διπλωματίας του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τον ανώτατο διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στους εταίρους τους στην περιοχή ενόψει των «αδικαιολόγητων επιθέσεων» της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των αντιπροσώπων της.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις απερίσκεπτες επιθέσεις του καθεστώτος εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι υπουργοί.