Ιράν - Τουρκία: Απειλούν το Ισραήλ με «σκληρές συνέπειες» εάν συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα

Νέες προειδοποιήσεις προς το Ισραήλ να μην συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα, διαφορετικά θα υπάρχουν «σκληρές συνέπειες», απηύθυναν σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας Χακάν Φιντάν και του Ιράν, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

Χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στη Γάζα, οι συνέπειες θα είναι σκληρές» και πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και οι υποστηρικτές των εγκλημάτων πολέμου θα είναι υπεύθυνοι εάν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, εφόσον δεν αποτραπεί ο πόλεμος» για να ισχυριστεί ακολούθως ότι το Ισραήλ «συνεχίζει να σφαγιάζει χωρίς διακρίσεις, χρησιμοποιώντας όλα τα απαγορευμένα όπλα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επισήμανε ότι η «Τουρκία δεν επιθυμεί η σύγκρουση στη Γάζα να εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πρώτα για μια κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια για μόνιμη ειρήνη», καθώς και ότι η χώρα του είναι έτοιμη να «αναλάβει την ευθύνη και να είναι εγγυητής» για την υλοποίηση μιας συμφωνίας. Ο ίδιος σημείωσε πως «μια λύση είναι απαραίτητη που θα γίνει αποδεκτή από την Παλαιστίνη και τις χώρες της περιοχής»

