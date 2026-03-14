Ιράν: Τουλάχιστον 15 νεκροί από βομβαρδισμό εργοστασίου στο Ισφαχάν

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μια επιδρομή του Ισραήλ και των ΗΠΑ έπληξε ένα εργοστάσιο στην ιρανική πόλη Ισφαχάν, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Τη στιγμή του βομβαρδισμού βρίσκονταν εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο, το οποίο παράγει θερμαντήρες και ψυγεία, σύμφωνα με το Fars.

Αραγτσί: Το Ιράν θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, εάν η ενεργειακή του υποδομή αποτελέσει στόχο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, εάν η ενεργειακή του υποδομή αποτελέσει στόχο.

«Εάν οι ιρανικές εγκαταστάσεις αποτελέσουν στόχο, οι δυνάμεις μας θα στοχεύσουν εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή ή εταιρειών στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν μετοχές», δήλωσε ο Αραγτσί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων YCJ.

Η χώρα θα «ενεργήσει με προσοχή, ώστε να μην χτυπηθούν πυκνοκατοικημένες περιοχές» σε αντίποινα χτυπήματα, πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι, ενώ «το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό», το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη διέλευση «των πετρελαιοφόρων και των πλοίων των εχθρών και των συμμάχων τους».