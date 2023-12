Ιράν: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου - Τέσσερις τραυματίες (vid)

Πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο σε διυλιστήριο αργού πετρελαίου στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δύο από τους τραυματίες είναι πυροσβέστες, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του κυβερνείου του Ισφαχάν, ο οποίος πρόσθεσε πως η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Fire in Isfahan Refiner, #Iran



A fire has occurred in one of the crude oil distillation units of Isfahan Refinery. Rescuers were dispatched to the scene. pic.twitter.com/mq7ZMRF1Hf