Ιράν: Ελεύθερη η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον πατέρα της Μαχσά Αμινί

Ιρανή δημοσιογράφος, η οποία καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή δυο χρόνων κάθειρξης αφού πήρε συνέντευξη από τον πατέρα της Μαχσά Αμινί, ο θάνατος της οποίας στα χέρια της αστυνομίας ηθών τον Σεπτέμβριο του 2022 προκάλεσε αιματηρές διαδηλώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως αποφυλακίστηκε.

Μετά την απελευθέρωσή της από τη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, η Ναζιλά Μαρουφιάν μεταφόρτωσε φωτογραφία της, χωρίς μαντίλα, στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εικονίζεται με ένα μπουκέτο λουλούδια στο αριστερό χέρι και το δεξιό υψωμένο με τα δυο δάχτυλα να σχηματίζουν το σήμα της νίκης. «Μην ανέχεστε τη σκλαβιά», ήταν η προτροπή της μέσω X (του πρώην Twitter) και Instagram κάτω από τη φωτογραφία.

Nazila Maroufian was released from prison just an hour ago. Her "crime"? Interviewing the father of Gina Mahsa Amini. Unveiled, she captured a photo and courageously posted on her Instagram, “Don't accept slavery, because you deserve the best.” #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/Fj67VGXpuU