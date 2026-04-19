Το Ιράν απέτρεψε δύο τάνκερ να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

⁠Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις γύρισαν πίσω δύο τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα, αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας πως αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αμερικανικού θαλάσσιου αποκλεισμού στο Ιράν.

Δύο δεξαμενόπλοια, που ταξίδευαν υπό σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα αντίστοιχα, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, έπειτα από αυτό που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση ως «μη εξουσιοδοτημένος διάπλους» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Πακιστάν: Πιθανά τις επόμενες μέρες ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι πιθανό να λάβει χώρα στο Πακιστάν την ερχόμενη εβδομάδα και ενδεχομένως πριν από τις 24 Απριλίου, μετέδωσε την Κυριακή το Al Jazeera επικαλούμενο δύο πακιστανικές πηγές ασφαλείας.

«Δύο αμερικανικά αεροσκάφη βαρέως μεταφορικού τύπου, C-17 Globemasters, προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν στο Ραβαλπίντι» είπαν οι εν λόγω πηγές.

Επίσης, ανέφεραν ότι ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων τα Serena και Marriott στο Ισλαμαμπάντ, «εκκενώνονται από τους επισκέπτες και δεν επιτρέπονται νέες κρατήσεις μέχρι την Παρασκευή».