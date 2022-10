Ιράν: Σαράντα μέρες από τον θάνατο της Μαχσά Αμίνι

Αψηφώντας τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο νεκροταφείο του ιρανικού Κουρδιστάν όπου έχει ταφεί η Μαχσά Αμινί για να την τιμήσουν, 40 ημέρες μετά τον θάνατό της.

«Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», «θάνατος στον δικτάτορα», φώναζαν οι δεκάδες άνδρες και γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί στο νεκροταφείο Αϊσί της πόλης Σαγκέζ από όπου καταγόταν η Αμινί, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Jin, Jiyan, Azadî"( Woman, Life, Freedom) is the rallying cry of those assembling in the Aichi Saqqez cemetery.



Wednesday, October 26, 2022

Η 22χρονη Κούρδισσα πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Ο θάνατός της προκάλεσε ένα πρωτόγνωρο κύμα διαμαρτυρίας, το οποίο συνεχίζεται σε όλο το Ιράν. Νεαρές γυναίκες και μαθήτριες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος, πετώντας ή ακόμη και καίγοντας τις μαντίλες τους και αντιμετωπίζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σήμερα, 40 ημέρες μετά τον θάνατο της Αμινί, τελειώνει παραδοσιακά η περίοδος πένθους.

Σύμφωνα με ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει τους γονείς της νεαρής γυναίκας να μην οργανώσουν καμία τελετή στη μνήμη της, και κυρίως στον τάφο της, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσουν «τη ζωή του γιου τους».

Εικόνες που ανήρτησε στο διαδίκτυο η μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw έδειξαν τη μαζική παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στη Σαγκέζ ήδη από την Τρίτη, οι οποίες είχαν κλείσει τις εισόδους της πόλης.

Παρ’ όλα αυτά δεκάδες κάτοικοι εισήλθαν στην πόλη σήμερα, με τα πόδια μέσω των αγρών και οδικώς με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Hengaw με έδρα τη Νορβηγία.

«Κουρδιστάν, Κουρδιστάν το νεκροταφείο των φασιστών», φώναζε ομάδα ανθρώπων, όπως δείχνει άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Σε πολλές χώρες τους Κουρδιστάν, «τη Σαναντάζ, τη Σαγκέζ, τη Ντιβανταρέχ, τη Μαριβάν και την Καμιαράν πραγματοποιήθηκαν απεργίες με μεγάλη συμμετοχή», επεσήμανε η ΜΚΟ στο Twitter.

Από την καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Αμινί σε όλο το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 141 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά –23 ή 29 με βάση διαφορετικές πηγές--, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε η οργάνωση Iran Human Rights.

Εξάλλου στην πόλη Ζαχεντάν, στην επαρχία Σιστάν – Μπαλουτσιστάν μία από τις πιο φτωχές του Ιράν, σημειώνονταν επί πολλές ημέρες βίαια επεισόδια, τα οποία ξεκίνησαν στις 30 Σεπτεμβρίου μετά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον βιασμό νεαρού κοριτσιού από αστυνομικό, στα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 93 άνθρωποι, επεσήμανε η IHR.

Απεργία ;

Επίσης, εργαζόμενοι σε διυλιστήριο της Τεχεράνης πραγματοποίησαν απεργία σήμερα σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός ακτιβιστών Tasvir1500.

A group of workers at Tehran's oil refinery has gone on strike on Wednesday, according to a video

Tην είδηση αυτή πάντως διαψεύδουν Ιρανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με το πρακτορείο Irna.

Πριν από δύο μέρες, μαθήτριες λυκείου της Τεχεράνης που αρνήθηκαν να υποβληθούν σε σωματικό έλεγχο και να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνά τους, ξυλοκοπήθηκαν από άνδρες των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Today Security forces attack the parents of schoolgirls outside the Sadr High School in Tehran.



School principal stripped girls in naked, beat them & pushed some down the stairs. One of the student was transferred to hospital.

Το Ιράν συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από κύμα διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών της Τεχεράνης για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες.

Όπως έγινε γνωστό στις αρχές της εβδομάδας από τις ιρανικές αρχές, σε βάρος περίπου 300 ανθρώπων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με τις επεισοδιακές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη. Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με τη θανατική ποινή.