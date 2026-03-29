Το Ιράν απειλεί να πλήξει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αν πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ
29/03/2026 • 15:57
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Το Ιράν κλιμακώνει τις απειλές του προειδοποιώντας ότι θα στοχεύσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εάν πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανός ναυτικός διοικητής δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει με παράκτια πυραυλικά συστήματα και υποστήριξε πως το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αναγκάστηκε να απομακρυνθεί λόγω ιρανικών επιχειρήσεων.

Ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί, ανέφερε ότι το USS Abraham Lincoln θα αποτελέσει στόχο εάν εισέλθει σε εμβέλεια, υπογραμμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου. Η Τεχεράνη παρουσιάζει τις κινήσεις της ως απάντηση σε αμερικανική επιθετικότητα και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα χωρικά της ύδατα.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

