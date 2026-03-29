Το Ιράν απειλεί να πλήξει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αν πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν κλιμακώνει τις απειλές του προειδοποιώντας ότι θα στοχεύσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εάν πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανός ναυτικός διοικητής δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει με παράκτια πυραυλικά συστήματα και υποστήριξε πως το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αναγκάστηκε να απομακρυνθεί λόγω ιρανικών επιχειρήσεων.

Ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί, ανέφερε ότι το USS Abraham Lincoln θα αποτελέσει στόχο εάν εισέλθει σε εμβέλεια, υπογραμμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου. Η Τεχεράνη παρουσιάζει τις κινήσεις της ως απάντηση σε αμερικανική επιθετικότητα και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα χωρικά της ύδατα.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.