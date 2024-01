Ιράν: Πληροφορίες αναφέρουν νέους πυροβολισμούς στην Κερμάν

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν την Πέμπτη ότι υπήρξαν πληροφορίες για νέους πυροβολισμούς στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν, μια ημέρα μετά τις δύο εκρήξεις που σκότωσαν σχεδόν 100 ανθρώπους στην τελετή μνήμης του διοικητή του Ιράν.

Οι δύο διαδοχικές εκρήξεις σκότωσαν τουλάχιστον 95 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Ιράν στη μνήμη του ανώτατου διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ το 2020.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε μια πρώτη και στη συνέχεια μια δεύτερη έκρηξη κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης στο νεκροταφείο όπου είναι θαμμένος ο Σουλεϊμανί στη νοτιοανατολική πόλη Κέρμαν.

Το Nournews ανέφερε ότι «πολλά γκαζάκια εξερράγησαν στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο».

Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να περιθάλπουν τραυματίες παρόντες στην τελετή, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες Ιρανοί για να τιμήσουν την επέτειο του θανάτου του Σουλεϊμάνι.

