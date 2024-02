Ιράκ: Νεκρός ο διοικητής της Κατάεμπ Χεζμπολάχ από την επίθεση με drone στη Βαγδάτη

Ο ανώτερος διοικητής Αμπού Μπακίρ Αλ Σαάντι της Kατάεμπ Χεζμπολάχ, μιας ένοπλης ομάδας στο Ιράκ που υποστηρίζεται από το Ιράν και την οποία το Πεντάγωνο συνέδεσε με την επίθεση που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες, πέθανε σε μια επίθεση με drone σε αυτοκίνητο στην ανατολική Βαγδάτη το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας.

Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και ότι το όχημα που στοχοποιήθηκε χρησιμοποιούνταν από τις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) του Ιράκ, μια κρατική υπηρεσία ασφαλείας που αποτελείται από δεκάδες ένοπλες ομάδες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται κοντά στο Ιράν.

Η τρομοκρατική ομάδα ανακοίνωσε τότε ότι ανέστειλε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Το Ιράκ και η Συρία έχουν γίνει μάρτυρες σχεδόν καθημερινών επιθέσεων τύπου "tit-for-tat" μεταξύ των σκληροπυρηνικών ένοπλων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν και των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρακινές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ και τη Συρία το περασμένο Σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι ήταν μόνο η αρχή της απάντησής τους στη δολοφονία των τριών Αμερικανών στρατιωτών σε επίθεση με drone.

Τον Ιανουάριο, ένα αμερικανικό πλήγμα με drone σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή πολιτοφυλακής στο κέντρο της Βαγδάτης, μια επίθεση που η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι έγινε ως απάντηση στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες εναντίον των δυνάμεών της.

Οι ΗΠΑ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με drone στην ιρακινή πρωτεύουσα Βαγδάτη που σκότωσε τρία μέλη της Χεζμπολάχ Καταέμπ, ένα εκ των οποίων ήταν υψηλόβαθμος διοικητής, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM).

Ο διοικητής ήταν «υπεύθυνος για τον άμεσο σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή», τόνισε η CENTCOM, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μεταξύ των πολιτών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του λαού μας. Δεν θα διστάσουμε να καταστήσουμε υπεύθυνους όλους εκείνους που απειλούν την ασφάλεια των δυνάμεών μας», κατέληξε.

USCENTCOM Conducts Strike Killing Kata’ib Hezbollah Senior Leader



At 9:30 p.m. (Baghdad Time) February 7, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a unilateral strike in Iraq in response to the attacks on U.S. service members, killing a Kata’ib Hezbollah commander… pic.twitter.com/Zhkjimx5UG