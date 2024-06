ΗΠΑ - Τζο Μπάιντεν: Ο Τραμπ απειλεί τη δημοκρατία μας

Ο Ντόναλντ Τραμπ «απειλεί τη δημοκρατία μας», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Πρώτα αμφισβήτησε το εκλογικό σύστημά μας. Στη συνέχεια, αμφισβήτησε το δικαστικό σύστημά μας. Και τώρα μπορείτε να τον σταματήσετε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, παραπέμποντας τους followers του σε έναν ιστότοπο συλλογής δωρεών για την προεκλογική εκστρατεία του.

Donald Trump is threatening our democracy. First, he questioned our election system. Then, he questioned our judicial system.



And now, you can stop him:https://t.co/ekIEq70PUl