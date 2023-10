Μακελειό στις ΗΠΑ: Ποιος είναι ο 40χρονος που σκότωσε τουλάχιστον 22 ανθρώπους στο Μέιν (pics)

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε αλλεπάλληλες επιθέσεις ενόπλου στην πόλη Λιούιστον, στην πολιτεία Μέιν των βορειοανατολικών ΗΠΑ, δήλωσε τοπικός αιρετός τηλεφωνικά στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Έχουμε 22 επιβεβαιωμένους νεκρούς και πολλούς, πάρα πολλούς τραυματίες», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μακάρθι, δημοτικός σύμβουλος στην πόλη περίπου 35.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων βόρεια από το Πόρτλαντ.

Τον ίδιο απολογισμό είχε μεταδώσει λίγο νωρίτερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε τηλεφωνικά με την κυβερνήτρια του Μέιν, την Τζάνετ Μιλς, καθώς και μέλη του Κογκρέσου από την πολιτεία, προσφέροντας την πλήρη υποστήριξη των ομοσπονδιακών αρχών στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετά το μακελειό, που χαρακτήρισε φρικιαστικό, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Ο φερόμενος ως δράστης, λευκός οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, διαφεύγει ακόμη τη σύλληψη και η αστυνομία έχει εξαπολύσει «ανθρωποκυνηγητό» για τον εντοπισμό του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Αντροσκόγκιν, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Facebook φωτογραφίες που τον εικονίζουν με καστανόχρωμο χούντι, σκούρο μπλε παντελόνι κάργκο και με τουφέκι εφοδιασμένο με σκοπευτικό στα χέρια, έτοιμο να ρίξει.

NEW PHOTOS from Androscoggin Co. Sheriff's Office of a suspect -- asking for help identifying. @newscentermaine #Maine #lewistonmaine pic.twitter.com/wUVqrhcfid