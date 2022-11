ΗΠΑ: Τον έλεγχο της Βουλής οι Ρεπουμπλικάνοι - Συγχαρητήρια από Μπάιντεν

Τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέκτησε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έπειτα από την μακρά διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου και κατά συνέπεια έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμποδίσουν την υλοποίηση του προγράμματος του Τζο Μπάιντεν ως το 2024.

Αφού απέτυχε να εξασφαλίσει τον έλεγχο της Γερουσίας, η συντηρητική παράταξη δεν θα διαθέτει πάντως παρά ισχνή πλειοψηφία στην αμερικανική κάτω Βουλή, καθως το «γιγαντιαίο κόκκινο κύμα» που προεξοφλούσαν πολλά στελέχη της, με πρώτο τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήρθε.

Πέραν του ότι θα είναι σε θέση να σταματήσουν την υλοποίηση της ατζέντας του κ. Μπάιντεν, οι Ρεπουμπλικάνοι θα αποκτήσουν επίσης τη δυνατότητα να αρχίσουν να διενεργούν διάφορες δυνητικά πολιτικά αιματηρές έρευνες για την κυβέρνηση και την οικογένειά του.

Ο προαλειφόμενος νέος «speaker», ο Κέβιν Μακάρθι, ίσως αντιμετωπίσει προκλήσεις, καθώς θα χρειαστεί να πειθαρχεί την πολυδιασπασμένη κοινοβουλευτική του ομάδα σε κρίσιμες μελλοντικές ψηφοφορίες, μεταξύ άλλων για τη χρηματοδότηση του κράτους και του στρατού, ενώ παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ, που άρχισε ήδη από προχθές Τρίτη την εκστρατεία του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, θα παρακολουθεί στενά.

Η ήττα των Δημοκρατικών στην κάτω Βουλή αφαιρεί μέρος της εξουσίας του κ. Μπάιντεν, που εξέφρασε ήδη τη βούλησή του να συνεργαστεί με το GOP δηλώνοντας ανοικτός σε όλες τις «καλές ιδέες». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τις εκλογές, σημείωσε ωστόσο «ο αμερικανικός λαός έκανε σαφές, θεωρώ, πως περιμένει από τους Ρεπουμπλικάνους (...) να δείξουν επίσης διάθεση συνεργασίας».

Συγχαρητήρια από Μπάιντεν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι για τη νίκη της παράταξής του.

«Ο αμερικανικός λαός περιμένει από εμάς να φέρνουμε σε πέρας πράγματα γι’ αυτόν. Θα συνεργαστώ με οποιονδήποτε —Δημοκρατικό ή Ρεπουμπλικάνο— είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί μου για να εξασφαλίσουμε αποτελέσματα» προς όφελος των Αμερικανών, πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν στο δελτίο Τύπου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Μακάρθι: Οι Αμερικανοί θέλουν «νέα κατεύθυνση» και οι Ρεπουμπλικάνοι «είναι έτοιμοι» να «παραδώσουν»

Οι Αμερικανοί θέλουν «νέα κατεύθυνση», έκρινε χθες Τετάρτη ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Κέβιν Μακάρθι, λίγη ώρα αφού μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ μετέδωσαν πως η συντηρητική παράταξη εξασφάλισε —ισχνή— πλειοψηφία στην κάτω Βουλή με βάση την καταμέτρηση των ψήφων οκτώ ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι για νέα κατεύθυνση και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι έτοιμοι να παραδώσουν», ανέφερε ο κ. Μακάρθι μέσω Twitter.

Ο 57χρονος καλιφορνέζος πολιτικός αναμένεται να εκλεγεί ο νέος «speaker», ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, διαδεχόμενος τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι.

.@HouseGOP is ready to get to work and deliver real results for the American people. With our #CommitmentToAmerica, we have a plan to hold the Biden Administration accountable and put an end to the numerous crises President Biden and congressional Democrats created.