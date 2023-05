ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και πολλοί τραυματίες από επίθεση ενόπλου στο Νέο Μεξικό (vid)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, σε επίθεση ενόπλου στο Φάρμινγκτον του Νέου Μεξικού, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι kob4, μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο αστυνομικοί, που μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Σαν Χουάν. Η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη τα στοιχεία ή το κίνητρο του δράστη. Νωρίτερα, είχαν αποκλειστεί για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία της περιοχής.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τη λεωφόρο Ντάστιν και συνεχίζει την έρευνα, αν και θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον κάποιος κίνδυνος για τους πολίτες.

