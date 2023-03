ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο του Τενεσί – Αναφορές για θύματα

Συναγερμός σήμανε στο Νάσβιλ της πολιτείας Τενεσί, όταν αστυνομικοί έσπευσαν σε ιδιωτικό σχολείο ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο WKRN, με έδρα το Νάσβιλ, μεταδίδει πως τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης της επίθεσης.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες στην παρούσα φάση.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx