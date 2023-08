ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ στην Καλιφόρνια

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε μπαρ μοτοσικλετιστών στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια, μετέδωσε την Τετάρτη το CBS Los Angeles επικαλούμενο πηγές.

Έξι ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αφού ένας συνταξιούχος αστυνομικός άνοιξε πυρ στο μπαρ, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Mass shooting at Orange County, California, Cooks Corner biker bar leaves five dead and at least six hurt



It is described as one of the most famous biker bar in California.



