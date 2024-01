ΗΠΑ-Πεντάγωνο: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο με το Ιράν - Θα απαντήσουμε στις επιθέσεις εναντίον μας

Το Πεντάγωνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν πιστεύει ότι το Ιράν επιδιώκει έναν πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ούτε η Ουάσινγκτον επιθυμεί έναν τέτοιο πόλεμο, μία ημέρα μετά την επίθεση με drone στην Ιορδανία κατά την οποία σκοτωθήκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.

Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ κατηγόρησε το Ιράν ότι επιτρέπει σε ομάδες να επιτίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δήλωσε ότι η τελευταία επίθεση φέρει τα «ίχνη» της υποστηριζόμενης από το Ιράν Καταέμπ Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε την ίδια ημέρα από μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειας στο Situation Room για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την επίθεση, και διεμήνυσε, μέσω ανάρτησης στο Χ, ότι «θα ζητήσουμε από όλους τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν τη στιγμή και με τον τρόπο που θα επιλέξουμε εμείς».

Today, I was briefed by members of my national security team in the Situation Room on the latest developments regarding the attack on U.S. service members in northeastern Jordan.



As I've said, we'll hold all those responsible to account at a time and in a manner of our choosing. pic.twitter.com/pLScFuXjk2