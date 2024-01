Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone στην Ιορδανία (αν και το Αμάν υποστηρίζει ότι η επίθεση έγινε στη Συρία), ανακοίνωσε σήμερα η Ουάσινγκτον, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να προειδοποιεί με αντίποινα τους δράστες και να δείχνει φιλοϊρανικές ομάδες ως υπεύθυνες.

Είναι η πρώτη φορά που Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώνονται στη Μέση Ανατολή μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, ένα νέο στάδιο που εγείρει φόβους για κλιμάκωση των ήδη μεγάλων εντάσεων στην περιοχή, εν μέσω του ακήρυχτου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

White House: An emergency meeting was held with the presence of Biden, Harris, Sullivan, Blinken, Austin, Burns and military officials of the US Army to review the attack on the US base on the border of Jordan and Syria which killed and wounded 35 US Soldiers. pic.twitter.com/MOPs6XYFUX