ΗΠΑ: Πάνω από 3,2 εκατ. επιβάτες αεροπλάνων επηρεάστηκαν από το shutdown

Περισσότεροι από 3,2 εκατομμύρια επιβάτες αεροπορικών εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων που οφείλονται σε ελλείψεις προσωπικού ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας από τότε που ξεκίνησε το κλείσιμο της κυβέρνησης (government shutdown) την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση μιας ένωσης αεροπορικών εταιρειών τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, η οργάνωση Airlines for America, που εκπροσωπεί μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως οι American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways και άλλες, ανέφερε ότι το 16% των καθυστερήσεων τον Οκτώβριο οφειλόταν σε προβλήματα στελέχωσης, ποσοστό που έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες 5% πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Η ένωση πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 300.000 επιβάτες επηρεάστηκαν μόνο την Παρασκευή, η οποία ήταν η χειρότερη ημέρα από την έναρξη του shutdown.