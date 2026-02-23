ΗΠΑ: Ο στρατός εξουδετέρωσε ένα πλοίο μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική
Screen grab by X/U.S. Southern Command
Screen grab by X/U.S. Southern Command

23/02/2026 • 23:38
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι έπληξε ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τρεις άνδρες. Πρόκειται για ένα ακόμη τέτοιο συμβάν που πραγματοποιείται τους τελευταίους μήνες στην περιοχή. 

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυμπανίσει την επιτυχία της όσον αφορά την εξουδετέρωση των πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβικλή.

Ο στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτήν.

