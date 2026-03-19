ΗΠΑ: Ο στρατός δεν ετοιμάζει εισβολή στην Κούβα 

Ο αμερικανικός στρατός δεν «προβάρει» μια εισβολή στην Κούβα ούτε προετοιμάζεται ενεργά για τη στρατιωτική κατάληψη του νησιού, δήλωσε σήμερα στη Γερουσία ο στρατηγός που είναι επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο, ο στρατός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή κατά της αμερικανικής πρεσβείας, να υπερασπιστεί τη βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα και να βοηθήσει την αμερικανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη μαζική μετανάστευση από το νησί, εάν χρειαστεί, είπε ο Φράνσις Ντόνοβαν, ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης.

Οι δηλώσεις του Ντόνοβαν έγιναν κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στη Γερουσία με αντικείμενο την ολοένα και πιο δυναμική χρήση του αμερικανικού στρατού από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον σκαφών που θεωρούνται ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών και επεκτείνει τις συμμαχίες κατά των ναρκωτικών με φιλοαμερικανικές κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας μάλιστα κοινές επιχειρήσεις με τον Ισημερινό στο έδαφός του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τον Ιανουάριο, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε επιδρομή που πραγματοποίησαν στο Καράκας και τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη, όπου θα δικαστεί για κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ντόνοβαν, που ήταν ο «υπ’ αριθμόν 2» της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων την εποχή της επιδρομής στο Καράκας, επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά τη Βενεζουέλα τον περασμένο μήνα, για συνομιλίες σχετικές με την ασφάλεια, λίγες ημέρες αφότου ανέλαβε τη διοίκηση των δυνάμεων της Λατινικής Αμερικής.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αναμένει ότι θα πάρει την Κούβα «υπό κάποια μορφή» και ότι «μπορεί να κάνει ό,τι θέλει» με το νησί που απέχει 180 χιλιόμετρα νοτίως της Φλόριντας. Μέχρι στιγμής οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον επικεντρώνονται στην άσκηση οικονομικών πιέσεων στην Αβάνα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο στρατός κάνει οποιαδήποτε «πρόβα» που να περιλαμβάνει την κατάληψη, την κατοχή ή την άσκηση ελέγχου στην Κούβα, ο Ντόνοβαν απάντησε: «Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ δεν το κάνει». Στην ερώτηση αν γνωρίζει μήπως ασχολείται με το θέμα κάποια άλλη Διοίκηση του στρατού απάντησε «Όχι».

Στην κατάθεσή του στο Κογκρέσο ο Ντόνοβαν είπε επίσης ότι χρειάζονται επενδύσεις στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, επειδή προκλήθηκαν ζημιές από τις πρόσφατες καταιγίδες στην Καραϊβική. «Για να είμαι ειλικρινής, είναι σε κακή κατάσταση. Λόγω της ζημιάς από τον τυφώνα έχουμε απομείνει με μία λειτουργική αποβάθρα και έναν προβλήτα ανεφοδιασμού. Πιστεύω ότι (η βάση) είναι ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση στην Καραϊβική», εξήγησε.

Στην ερώτηση τι θα έκαναν οι αμερικανικές δυνάμεις αν εμφανιζόταν κάποια απειλή για τους Αμερικανούς στην Κούβα, ο Ντόνοβαν απάντησε: «Εάν εξελισσόταν σε φυσική απειλή για την ασφάλεια της πρεσβείας ή της βάσης στο Γκουαντάναμο, θα στέλναμε Αμερικανούς στρατιώτες να υπερασπιστούν τη ζωή Αμερικανών».