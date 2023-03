ΗΠΑ - Μισισίπι: Στους 21 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον ανεμοστρόβιλο (vid)

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισχυρές καταιγίδες και τουλάχιστον έναν ανεμοστρόβιλο που έπληξαν το Μισισίπι το βράδυ της Παρασκευής, σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες ανθρώπους, δήλωσαν αξιωματούχοι το πρωί του Σαββάτου.

Η καταιγίδα κατέστρεψε σπίτια και άφησε χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, αναφέρει το CNN.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Sharkey, στο Rolling Fork, η οποία επλήγη περισσότερο από τον ανεμοστρόβιλο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε τις πόλεις Silver City καθώς και Rolling Fork, τις οποίες ένας κάτοικος περιέγραψε ως «εξαφανισμένες» μετά την καταστροφική πορεία της καταιγίδας.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε στο CNN η κάτοικος Μπράντι Σόουα. «Αυτή ήταν μια σπουδαία μικρή πόλη και τώρα χάθηκε». Η Σόουα δήλωσε ότι ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και κτίρια, ξερίζωσε δέντρα και έριξε γραμμές ηλεκτροδότησης στο Rolling Fork, το οποίο βρίσκεται περίπου 55 μίλια βορειοδυτικά του Τζάκσον.

Ο ίδιος «μεγάλος και καταστροφικός» ανεμοστρόβιλος επιβεβαιώθηκε επίσης κοντά στην κοινότητα Coila, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο στο Rolling Fork, το Silver City και την κοντινή Anguilla.

JUST IN: Devastating video emerges from Rolling Fork, Mississippi as possible F5 tornado tears through town — 7 confirmed dead, death toll expected to rise..



pic.twitter.com/qwnD1U5b4I