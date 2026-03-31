ΗΠΑ μετά τις απειλές Ιράν προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση
AP Photo/Tom Brenne

31/03/2026 • 22:06
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, μετά από τις απειλές της Τεχεράνης για χτυπήματα σε αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και ήταν έτοιμος να αποτρέψει τυχόν επιθέσεις από το Ιράν, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση κατά 90% των επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones από το τρομοκρατικό καθεστώς» ανέφερε η εν λόγω πηγή στο Reuters. 

Υπενθυμίζεται πως οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν για το ότι από την 1η Απριλίου θα στοχεύουν 18 αμερικανικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.           

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΗΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα