ΗΠΑ: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πάνω από 10.000 πτήσεις λόγω καταιγίδων

Πάνω από 10.000 πτήσεις στις ΗΠΑ καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν τη Δευτέρα, λόγω μιας σειράς καταιγίδων που έπληξαν πολλά μεγάλα αεροδρόμια κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής και ορισμένες άλλες περιοχές.

Λόγω του κινδύνου ισχυρών ανέμων και σοβαρών καταιγίδων, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) διέταξε καθυστερήσεις στα τρία αεροδρόμια της περιοχής της Νέας Υόρκης - το LaGuardia και το JFK της Νέας Υόρκης και το αεροδρόμιο Newark στο Νιου Τζέρσεϊ - καθώς και στο Εθνικό Αεροδρόμιο Reagan της Ουάσιγκτον, στα αεροδρόμια της Σάρλοτ και της Ατλάντα και στο αεροδρόμιο Bush του Χιούστον.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε ότι οι καιρικές συνθήκες επηρέαζαν τις πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Η FAA είχε επιβάλει νωρίτερα απαγόρευση απογείωσης στα αεροδρόμια Reagan National, Chicago O'Hare και Charlotte, πριν τις άρει.

Το FlightAware, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, ανέφερε ότι περισσότερες από 6.500 πτήσεις στις ΗΠΑ είχαν καθυστερήσει και περισσότερες από 3.500 είχαν ακυρωθεί μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το FlightAware, περίπου το ένα τρίτο των πτήσεων των American Airlines, Southwest Airlines και Delta Air Lines έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί, ενώ το 25% των πτήσεων της United Airlines έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί.

Περίπου το 40% των πτήσεων στην Ατλάντα ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, το ένα τρίτο στο Chicago O'Hare και το 50% στο LaGuardia.