Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Δευτέρα κατέστρεψαν σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας με δυο πυραύλους έτοιμους για εκτόξευση, χερσαίο σταθμό ελέγχου και ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) των ανταρτών Χούθι, αντίστοιχα στο έδαφος της Υεμένης και πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

April 8 Red Sea Update



Between approximately 12:15 p.m. and 2:40 p.m. (Sanaa time) on April 8, United States Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged and destroyed an air defense system with two missiles ready to launch, a ground control station in… pic.twitter.com/qoeonsQsqn