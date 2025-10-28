ΗΠΑ: Κατέληξαν σε συμφωνία 80 δισ. δολαρίων για νέους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

Πυρηνικοί αντιδραστήρες αξίας τουλάχιστον 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα κατασκευαστούν σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι τρεις εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο.

Το σχέδιο αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες επενδύσεις των ΗΠΑ στην ατομική ενέργεια εδώ και δεκαετίες και αντικατοπτρίζει την πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μεγιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγής, με έμφαση στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο που η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση ενέργειας για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες, επιβαρύνοντας τμήματα του εθνικού δικτύου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία με τις Westinghouse Electric, Cameco και Brookfield Asset Management, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση και θα διευκολύνει την αδειοδότηση των σταθμών που θα χρησιμοποιούν αντιδραστήρες Westinghouse.

Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής, που, όταν κατοχυρωθεί, θα της επιτρέπει να λαμβάνει το 20% οποιωνδήποτε μετρητικών διανομών άνω των 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Westinghouse, ανέφεραν οι εταιρείες.

Οι εταιρείες δεν διευκρίνισαν πότε θα κατοχυρωθεί η συμμετοχή της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι απαιτείται τελική επενδυτική απόφαση και η υπογραφή συμβάσεων για την ολοκλήρωση της κατασκευής των σταθμών.

Οι μετοχές της Cameco, εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο, σημείωσαν αύξηση άνω του 21% στις μεσημβρινές συναλλαγές.

Δύσκολη πρόκληση

Η κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω αυξανόμενου κόστους και ανησυχίας του κοινού για πιθανά ατυχήματα και διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων.

Οι δύο τελευταίοι αντιδραστήρες στις εγκαταστάσεις Vogtle στη Γεωργία, που ολοκληρώθηκαν το 2023 και το 2024, υπερέβησαν το χρονοδιάγραμμα κατά περίπου επτά χρόνια και κόστισαν περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από διπλάσιο της αρχικής εκτίμησης των 14 δισεκατομμυρίων.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν υπό κατασκευή μεγάλοι αντιδραστήρες.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την Επιτροπή Πυρηνικής Ρύθμισης των ΗΠΑ (NRC) να μειώσει τους κανονισμούς και να επιταχύνει την έκδοση νέων αδειών, με στόχο να περιοριστεί η διαδικασία σε 18 μήνες. Η εντολή προέβλεπε την κατασκευή 10 νέων μεγάλων αντιδραστήρων έως το 2030.

Η διοίκηση εξέτασε επίσης τα επίπεδα προσωπικού της NRC, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις σχετικά με την πιθανότητα βιαστικής αδειοδότησης, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Η NRC δήλωσε ότι θα σχολιάσει τη συμφωνία μόλις επανέλθει πλήρως σε λειτουργία μετά το προσωρινό κλείσιμο της κυβέρνησης. Το Υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Επιπλέον, επικριτές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μόνιμο αποθετήριο για ραδιενεργά απόβλητα στις ΗΠΑ, τα οποία παραμένουν επικίνδυνα για χιλιάδες χρόνια και προς το παρόν φυλάσσονται σε δεξαμενές ψύξης σε εγκαταστάσεις πυρηνικών εργοστασίων και στη συνέχεια σε ανθεκτικά βαρέλια.

Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση 24/7 από υπερ-υποδομές cloud για τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει το ενδιαφέρον για πυρηνική ενέργεια.

Τη Δευτέρα, η NextEra Energy και η Google συμφώνησαν για την επανεκκίνηση ενός αδρανούς πυρηνικού σταθμού στην Αϊόβα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η κυβέρνηση μπορεί επίσης να απαιτήσει δημόσια προσφορά μετοχών της Westinghouse, εφόσον κατοχυρωθεί δικαίωμα συμμετοχής και η εταιρεία φτάσει σε αποτίμηση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερων έως τον Ιανουάριο του 2029.

Προηγμένη τεχνολογία

Η Cameco και η Brookfield Renewable Partners ολοκλήρωσαν την εξαγορά της Westinghouse το 2023 έναντι 7,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η Brookfield Business Partners είχε προηγουμένως αποκτήσει την εταιρεία από την Toshiba Corp, η οποία είχε κηρυχθεί πτωχευτική το 2018, έναντι 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι νέοι αντιδραστήρες θα ενσωματώνουν την προηγμένη πυρηνική τεχνολογία της Westinghouse.

Τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Google, η Microsoft και η Amazon, έχουν ήδη συμφωνήσει στην προμήθεια ενέργειας από πυρηνικές τεχνολογίες επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένης σύντηξης και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Η Constellation Energy και η Microsoft συνεργάζονται για την αναβίωση μονάδας του εργοστασίου στο Three Mile Island στην Πενσυλβάνια, με στόχο την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων της Microsoft.