ΗΠΑ: Κατά της κατοχής τυφεκίων εφόδου τάσσεται το 47% των Αμερικανών

Στις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει για τον περιορισμό της οπλοκατοχής και στο 47% των Αμερικανών που τάσσεται κατά της κατοχής τυφεκίων εφόδου, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, μετά το μακελειό σε σχολείο του Τενεσί. Όπου μία 28χρονη, πρώην μαθήτρια στο Covenant School, οπλίστηκε με δύο τυφέκια εφόδου και ένα πιστόλι, εισέβαλε στο σχολείο και σκότωσε τρία 9χρονα παιδιά και τρεις ενήλικους, προτού πέσει νεκρή από τα πυρά αστυνομικών.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι η κατοχή τυφεκίων εφόδου είναι αλλόκοτη, είναι παραλογισμός. Αντιτίθενται σε αυτήν» είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη χθεσινή αιματοχυσία στο σχολείο του Νάσβιλ.

Αυτά σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το AFP. Η απογοήτευση του Μπάιντεν αφορούσε στην αδράνεια του Κογκρέσου σχετικά με τη νόμιμη κατοχή τυφεκίων εφόδου – όπως τα ευρέως διαδεδομένα AR-15. Υποστήριξε ότι από την πλευρά του έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο από το να απευθύνω έκκληση στο Κογκρέσο να ενεργήσει με υπευθυνότητα».

BREAKING: Alleged gunman in Nashville school shooting was female who entered through a side entrance of the school, armed with at least "two assault-type rifles and a handgun," officials say.



