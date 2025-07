ΗΠΑ κατά Μακρόν: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης εξυπηρετεί την προπαγάνδα της Χαμάς

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ έκανε σαφές χθες Πέμπτη πως «απορρίπτει σθεναρά» την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς τη «αψήφιστη» και κρίνοντας πως απομακρύνει «την ειρήνη».

«Αυτή η αψήφιστη απόφαση δεν εξυπηρετεί παρά μόνο την προπαγάνδα της Χαμάς και αποτελεί πισωγύρισμα για την ειρήνη. Είναι ράπισμα στο πρόσωπο των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου 2023», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron ’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly. This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι δήλωνε τον Ιούνιο πως δεν θεωρεί ότι συνεχίζει να είναι στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Σημειώνεται πως άμεση ήταν και η απάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ανακοίνωση του Μακρόν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στο X ανέφερε ότι «μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία και κινδυνεύει να δημιουργήσει έναν άλλο ιρανικό πληρεξούσιο, όπως έγινε η Γάζα», ενώ προειδοποίησε ότι «οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ, επιδιώκουν ένα κράτος αντί του Ισραήλ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νετανιάχου:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απόφαση του Προέδρου Μακρόν να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Τελ Αβίβ μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία και κινδυνεύει να δημιουργήσει έναν άλλο ιρανικό πληρεξούσιο, όπως έγινε η Γάζα.

Ένα παλαιστινιακό κράτος υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν μια πλατφόρμα εκτόξευσης για την εξόντωση του Ισραήλ — όχι για να ζήσει ειρηνικά δίπλα του. Ας είμαστε σαφείς: οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ, επιδιώκουν ένα κράτος αντί του Ισραήλ».

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



A Palestinian state in these conditions would be a…