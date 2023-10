ΗΠΑ: Η αστυνομία σκότωσε οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του στο κινεζικό προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο (vid)

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σκότωσε χθες, Δευτέρα, έναν άνθρωπο ο οποίος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο προξενείο της Κίνας στον χώρο όπου εκδίδονται οι θεωρήσεις εισόδου.

Λίγο αργότερα το κινεζικό προξενείο επεσήμανε σε ανάρτησή του στο WeChat ότι από σήμερα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του γραφείου έκδοσης βίζας μέχρι νεοτέρας.

Οι λεπτομέρειες του συμβάντος δεν είναι ξεκάθαρες ακόμη και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν έχει εξακριβώσει ακόμη την ταυτότητα του δράστη. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το περιστατικό.

«Δεν γνωρίζω πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο γραφείο έκδοσης βίζας την ώρα της σύγκρουσης», δήλωσε η Κάθριν Γουίντερς εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το αυτοκίνητο μέσα στον χώρο του κινεζικού προξενείου. Οι αστυνομικοί εισήλθαν, είχαν επαφή με τον ύποπτο και ακολούθησαν πυροβολισμοί στους οποίους ενεπλάκη ένας αστυνομικός», πρόσθεσε η Γουίντερς.

Ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και των διασωστών, σημείωσε η ίδια, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει άλλες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

