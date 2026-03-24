Η αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν αφορά μόνο τις ενεργειακές υποδομές, με τα χτυπήματα κατά άλλων στόχων του Ιράν να συνεχίζονται κανονικά, μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Semafor επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση του θέματος.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα αναστείλουν για πέντε μέρες και μέχρι την Παρασκευή τις επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διέψευσε πως είχε εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Η αναστολή των επιθέσεων για πέντε ημέρες αφορά μόνο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους. Δεν αφορά τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, το ναυτικό, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη βιομηχανική βάση άμυνας» υποστήριξε ο αξιωματούχος στο Semafor.

Το πρακτορείο πρόσθεσε πως το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες έκανε λόγο τη Δευτέρα ο Τραμπ.