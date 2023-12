ΗΠΑ: Έξι νεκροί έπειτα από σφοδρές καταιγίδες στο Τενεσί (vid)

Ανεμοστρόβιλοι και σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Σάββατο, την πολιτεία του Τενεσί στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες καθώς και βλάβες στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Τρεις από τους θανάτους σημειώθηκαν σε βόρειο προάστιο του Νάσβιλ, πρωτεύουσας αυτής της πολιτείας των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Το γραφείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Νάσβιλ δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται ξεριζωμένα δένδρα και κατεστραμμένα σπίτια.

«Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τρεις θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας στο Νέσμπιτ Λέιν», ανακοίνωσε το γραφείο μέσω της πλατφόρμας X.

Must Watch - New Tornado Video



Dramatic view of the massive explosion that occurred as a tornado ripped through the Nashville area earlier this evening hitting the electric substation.



The fire you see in this video isn’t your typical power flash. It’s from oil inside the… pic.twitter.com/HrGLIDFQSt