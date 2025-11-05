ΗΠΑ: Έσπασε το ρεκόρ - Έφτασε τις 36 μέρες το shutdown

Οι ΗΠΑ εισήλθαν σήμερα στην 36η συναπτή ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του πιο μακρού shutdown στην ιστορία της χώρας, που καταγράφτηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου και την λήξη του ως τότε υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορέσει να συνεννοηθούν για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Η Γερουσία ψήφισε για 14η φορά την απόρριψη της υπάρχουσας νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών λειτουργιών έως τις 21 Νοεμβρίου, με τους Δημοκρατικούς να απαιτούν παράταση των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων που λήγουν, προκειμένου να βοηθήσουν τους Αμερικανούς να πληρώσουν για ιδιωτική ασφάλιση υγείας στο πλαίσιο του Affordable Care Act.

Οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να επαναλειτουργήσει πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την υγειονομική περίθαλψη.

«Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνειδητοποιούν ότι αυτό έχει κρατήσει αρκετά, ότι έχει προκληθεί αρκετός πόνος στον αμερικανικό λαό και ότι είναι καιρός να τελειώσει», δήλωσε ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Τουν, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι παραμένει αισιόδοξος για την εξεύρεση μιας διεξόδου.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας και δύο ανεξάρτητοι που συνεργάζονται μαζί τους πέρασαν ώρες πίσω από κλειστές πόρτες την Τρίτη για μια συνάντηση στην οποία, όπως δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, «συζητήθηκαν όλες οι επιλογές». Ωστόσο, ο Σούμερ δεν έδειξε κανένα σημάδι συμβιβασμού.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέρα με τη μέρα, ψηφοφορία με ψηφοφορία, μέχρι οι Ρεπουμπλικανοί να βάλουν τις εργαζόμενες οικογένειες πάνω από τους λίγους πλούσιους», δήλωσε ο Σούμερ στους δημοσιογράφους.

Το shutdown, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, έχει διακόψει τη διατροφική βοήθεια για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα, έχει οδηγήσει στην άδεια περίπου 750.000 ομοσπονδιακών υπαλλήλων, ενώ άλλοι εργάζονται χωρίς αμοιβή, και έχει διαταράξει τις αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ σε ορισμένες πόλεις.