ΗΠΑ: Ερευνα συνομιλιών εκατοντάδων υπαλλήλων του υπουργείου Αμυνας μετά δολοφονία Κερκ

Οι διαδικτυακές συνομιλίες σχεδόν 300 υπαλλήλων του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας βρίσκονται στο μικροσκόπιο κατόπιν εντολής του αρμόδιου υπουργού, Πιτ Χέγκσεθ, ύστερα από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πριν ένα μήνα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post.

Σύμφωνα με έγγραφα, το Πεντάγωνο εξέτασε τα διαδικτυακά σχόλια που έγιναν, σχεδόν 300 υπαλλήλων του υπουργείου Άμυνας, που περιλαμβάνουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων, πολιτικά πρόσωπα και εργολάβους, τα οποία έγιναν μετά τη δολοφονία του 31χρονου τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η Washington Post, μετά τη δολοφονία του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Άμυνας αναζήτησε ενεργά υπαλλήλους που είχαν κάνει επικριτικά σχόλια για αυτόν ή το κίνημά του.

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, 128 μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχαν ερευνηθεί σε σχέση με τον θάνατο του Κερκ, με τις περισσότερες υποθέσεις να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Από αυτούς, οι 26 έχουν λάβει επίσημη επίπληξη, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική τους ανέλιξη και το μέλλον τους στο υπουργείο. Αυτό συμβαίνει την ίδια στιγμή που το Πεντάγωνο σφίγγει τον έλεγχο των δημοσιογράφων και του τρόπου με τον οποίο καλύπτουν το υπουργείο.

Όσοι δημοσιογράφοι αρνηθούν να υπογράψουν αυτήν τη συμφωνία κινδυνεύουν να χάσουν τις διαπιστεύσεις τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για να καλύπτουν τις κινήσεις του Πενταγώνου.

Από τον θάνατο του Κερκ, ο Χέγκσεθ και η ομάδα του υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε ομιλία που επαινεί ή χλευάζει τον θάνατο του ιδρυτή του Turning Point USA αποτελεί «ανάρμοστη συμπεριφορά» και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής απόλυσης.

«Είναι παραβίαση του όρκου, είναι συμπεριφορά απρεπής, είναι προδοσία των Αμερικανών που έχουν ορκιστεί να προστατεύσουν και επικίνδυνα ασύμβατη με τη στρατιωτική θητεία», έγραψε ο εκπρόσωπος Σον Πάρνελ τον περασμένο μήνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.