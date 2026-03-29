ΗΠΑ: Επεισόδια και συλλήψεις στο Λος Άντζελες για επίθεση σε ομοσπονδιακό κτίριο (vid)

Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν στο Λος Άντζελες για επίθεση στις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου, καθώς 1.000 ταραχοποιοί περικύκλωσαν ομοσπονδιακό κτίριο, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ίδιο, δύο αστυνομικοί χτυπήθηκαν από τσιμεντόλιθους και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στο περιστατικό αυτό στο Roybal Federal Building, ομοσπονδιακό κτίριο στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.