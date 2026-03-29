ΗΠΑ: Επεισόδια και συλλήψεις στο Λος Άντζελες για επίθεση σε ομοσπονδιακό κτίριο (vid)

Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν στο Λος Άντζελες για επίθεση στις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου, καθώς 1.000 ταραχοποιοί περικύκλωσαν ομοσπονδιακό κτίριο, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το ίδιο, δύο αστυνομικοί χτυπήθηκαν από τσιμεντόλιθους και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στο περιστατικό αυτό στο Roybal Federal Building, ομοσπονδιακό κτίριο στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.
DHS reports 1,000 protesters besieged the Roybal Federal Building in Los Angeles tonight. Tear gas deployed after concrete blocks and bottles thrown at officers. Two federal officers injured. US Attorney warns of federal felony charges.— Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 29, 2026
Part of the largest single-day protest in… pic.twitter.com/XyAzmrvZdl