ΗΠΑ: Έκρηξη σε σπίτι κοντά στην Ουάσινγκτον - Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη (vid)

Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα αίτια της τρομακτικής έκρηξης, που διέλυσε τη Δευτέρα το βράδυ μια κατοικία στα προάστια της Ουάσινγκτον, αφότου ένα σχετικό βίντεο μεταδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βράδυ της Δευτέρας, η αστυνομία παρενέβη σε μια συνοικία της πόλης Άρλινγκτον, στη Βιρτζίνια, αφότου ένας ύποπτος προχώρησε στη ρίψη «περίπου 30 έως 40 φωτοβολίδων» από το σπίτι του προς τις γύρω κατοικίες, ωστόσο δεν τραυματίστηκε κανένας, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της αστυνομίας, που δημοσιεύτηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Εκεί διευκρινίζεται πως στη συνέχεια, την ώρα που αστυνομικοί επιχειρούσαν να ερευνήσουν το σπίτι του υπόπτου ο οποίος είχε ταμπουρωθεί, ο άνδρας πυροβόλησε πολλές φορές «με κάτι που φαινόταν πως ήταν πυροβόλο όπλο» και «κατόπιν, μια έκρηξη σημειώθηκε στο σπίτι».

An explosion tore apart a house in Arlington, Va. on Monday night, sending flames, smoke and debris into the air after police tried to investigate shots from a flare gun.



No fatalities were reported, police said, and no officers were seriously injured. https://t.co/IosPbaSLWc pic.twitter.com/qGAV0CteQm