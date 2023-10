ΗΠΑ: Δύο νεκροί και 18 τραυματίες από πυρά στη Φλόριντα εν μέσω Halloween

Δύο νεκροί και 18 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός κατόπιν πυρών που εξαπέλυσε χθες, Κυριακή, ένοπλος σε συνοικία με μπαρ και νυχτερινά κέντρα στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα (νοτιοανατολικά). Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι είχαν βγει να γιορτάσουν το Halloween, η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, κατά τις οποίες από τους συνολικά 16 τραυματίες, οι 15 χτυπήθηκαν από σφαίρες, όπως αναφέρει το Reuters.

Σε βάρος του Ταϊρέλ Στίβεν Φίλιπς, 22 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να σκότωσε 14χρονο και 20χρονο έπειτα από καυγά δυο ομάδων ανθρώπων τα ξημερώματα στην Ίμπορ Σίτι, ιστορική συνοικία στην Τάμπα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο X (το πρώην Twitter) δείχνουν το πανδαιμόνιο που επικράτησε καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν μέσα στο σκοτάδι, με ηχητικό υπόβαθρο δέκα και πλέον πυροβολισμούς. Σε κάποια από τα βίντεο, εικονίζονται αστυνομικοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αιμόφυρτους πολίτες σε πεζοδρόμια.

🚨 #BREAKING: Mass shooting during a Halloween celebration has left at least 18 people injured and 2 individuals deceased. 👀#YborCity | #Tampa | #Florida



Tampa Police Chief Lee Bercaw has reported that the shooting occurred following a fight between two groups of… pic.twitter.com/O5Hr8NAd7g