ΗΠΑ: Βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με την Τουρκία για τα F-16

Πλησιάζει η υπογραφή συμφωνίας των ΗΠΑ με την Τουρκία για την πώληση αμερικανικών μαχητικών F-16 και των κιτ εκσυγχρονισμού για άλλα 79 αεροσκάφη του υφιστάμενου στόλου της τουρκικής Αεροπορίας, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τζέφρι Φλέικ, ανακοίνωσε ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου για την πώληση νέων F-16 στην Τουρκία.

Today marks an important step forward in Türkiye’s purchase of the latest-generation F-16 Block 70 fighter jets and upgrades to its existing fleet of F-16s. This is good for U.S. national security, Turkish national security, and NATO interoperability. pic.twitter.com/azVIaCZyQD