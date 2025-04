ΗΠΑ: Αυτοκινητιστής πέφτει πάνω σε παιδικό σταθμό - 4 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά (vids)

Αυτοκινητιστής έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό σε μικρή πόλη των βόρειων ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τέσσερις άνθρωποι, που πιστεύεται πως είναι ηλικίας μεταξύ 4 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους», όταν όχημα έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό στην Τσάταμ, μικρή πόλη της πολιτείας Ιλινόι, γνωστοποίησε η πολιτειακή αστυνομία, δίχως να διευκρινίσει αν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια.

JUST IN: Woman drives car through daycare and after-school camp in Chatham, Illinois, killing at least 4 people, police say pic.twitter.com/5CM1CAQdWL

Ο οδηγός του οχήματος και μοναδικός επιβαίνων σε αυτό δεν έχει τραυματιστεί, πάντως διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πολλοί ακόμη τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα πρόσωπο με ελικόπτερο.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζέι Μπι Πρίτσκερ ανέφερε σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε μέσω X ότι αισθάνεται «φρίκη» και «βαθιά θλίψη» για την τραγωδία.

🚨#BREAKING: A woman has drove her car through a daycare and after-school camp resulting in multiple injuries and the deaths of several children



📌#Chatham | #Illinois



At this time, multiple emergency personnel are on the scene in Chatham, Illinois, after police reported that… pic.twitter.com/ouLhEd18Tl