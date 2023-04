ΗΠΑ: Απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων της Ιντιάνα λόγω τοξικού νέφος από πυρκαγιά (pics&vid)

Τοξικό νέφος από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο όπου βρίσκονται αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες πλαστικών έχει «πνίξει» το Ρίτσμοντ της Ιντιάνα.

Χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν σήμερα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού έχει σκεπάσει τον ουρανό της περιοχής, όπως φαίνεται σε εικόνες από τον τόπο της πυρκαγιάς.

«Πρόκειται για βιομηχανική εγκατάσταση συλλογής πλαστικών και άλλων υλικών προς ανακύκλωση ή μεταπώληση», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος του Ρίτσμοντ, Ντέιβ Σνόου.

Παρά την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες προτού σβηστεί η φωτιά. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην πολιτεία της Ιντιάνα, Στιβ Τζόουνς, προειδοποίησε για την απειλή του «τοξικού νέφους» και για προληπτικούς λόγους οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης σε ακτίνα 800 μέτρων γύρω από τον τόπο της πυρκαγιάς. Ως εκ τούτου, περίπου 2.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος του Ρίτσμοντ υπογράμμισε πως η βιομηχανική εγκατάσταση είχε κριθεί επικίνδυνη και ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αρχών. «Ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης είναι απολύτως υπεύθυνος… Λόγω αμέλειας και ανευθυνότητας, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», τόνισε.

