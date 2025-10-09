Δημοσκόπηση Ipsos/Reuters

Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, οι Αμερικανοί κατηγορούν τόσο τους Ρεπουμπλικάνους όσο και τους Δημοκρατικούς για τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown), καθώς το 1/3 του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών.

Η πενθήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, έθεσε το ερώτημα στους Αμερικανούς σε όλη τη χώρα για το κατά πόσο ευθύνονται οι Δημοκρατικοί, οι Ρεπουμπλικανοί και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το shutdown.

Περίπου το 67% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι Ρεπουμπλικανοί φέρουν αρκετά ή πολύ μεγάλη ευθύνη, ενώ το 63% απάντησε το ίδιο για τους Δημοκρατικούς. Περίπου το 63% απάντησε επίσης ότι ο Τραμπ, Ρεπουμπλικανός, φέρει τουλάχιστον αρκετά μεγάλη ευθύνη.

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών κατηγορούν την άλλη πλευρά για το shutdown, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, αφού το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει τη νέα νομοθεσία για τις δαπάνες.

Αμφότερα τα κόμματα προσπαθούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να επωφεληθούν πολιτικά από το κλείσιμο εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026, αν και ορισμένοι βουλευτές έχουν προειδοποιήσει για την προσπάθεια να αποκομιστεί όφελος από μια κατάσταση που συνεπάγεται σημαντική έλλειψη προσωπικού στα ομοσπονδιακά γραφεία και ήδη οδηγεί σε καθυστερήσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου, αλλά δεν μπορούν να περάσουν ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης χωρίς κάποιες ψήφους των Δημοκρατικών στη Γερουσία, η οποία απαιτεί 60 από τα 100 μέλη να συμφωνήσουν για τα περισσότερα νομοθετήματα.

Οι Δημοκρατικοί λένε ότι δεν θα υποστηρίξουν ένα νομοσχέδιο μέχρι οι Ρεπουμπλικανοί να συμφωνήσουν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις για την ασφάλιση υγείας, με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου να υποστηρίζουν ότι η οργή του κοινού θα πέσει πάνω στους Ρεπουμπλικάνους, καθώς πολλοί Αμερικανοί θα λάβουν αυτό το μήνα ειδοποιήσεις για το πόσο θα πρέπει να πληρώσουν για την ασφάλιση υγείας το επόμενο έτος.

«Το κοινό βλέπει πόσο υψηλά είναι τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης και την αύξηση των τιμών τους, και ξέρει ότι είμαστε στο πλευρό του», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ.

Ανησυχούν οι Αμερικανοί

Πολλοί Αμερικανοί ανησυχούν ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης θα τους επηρεάσει προσωπικά. Περίπου το 49% των ερωτηθέντων στην έρευνα Reuters/Ipsos δήλωσαν ότι ανησυχούν για πιθανές καθυστερήσεις στις υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται, όπως οι πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης ή οι φοιτητικές επιδοτήσεις, ενώ το 33% δήλωσαν ότι δεν ανησυχούν.

Περίπου το 39% των Δημοκρατικών δήλωσαν ότι ανησυχούν πολύ για το κλείσιμο της κυβέρνησης, ενώ το 12% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν το ίδιο.

Ο Τραμπ απείλησε να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, αλλά ο Λευκός Οίκος έστειλε αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το αν θα γίνουν μόνιμες απολύσεις.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, η προτίμηση των Ρεπουμπλικάνων για μαζικές απολύσεις έχει μειωθεί από τις αρχές του έτους, όταν ο Τραμπ προσέλαβε τον Ίλον Μασκ για να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες.