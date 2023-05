Στο πλαίσιο της καταστολής της διεθνούς διακίνησης έργων τέχνης έχουν ανακτηθεί 11.049 κλεμμένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων αρχαία νομίσματα και βιβλία και μια μαρμάρινη προτομή που πιστεύεται ότι απεικονίζει την ανιψιά ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Europol.

NEWS: Operation Pandora VII results announced!



The 14-country operation led to:

⚱️ 11,049 stolen artefacts recovered

🚔 60 arrests



Led by @guardiacivil, supported by @Europol and @INTERPOL_HQ



Details 👇https://t.co/WQfOA5L4Uy