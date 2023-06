Ινδία: Μεγάλη πυρκαγιά στο αεροδρόμιο της Καλκούτας (vid)

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στην αίθουσα αναχωρήσεων (check-in) του διεθνούς αεροδρομίου της Καλκούτας, στην ανατολική Ινδία.

Η αίθουσα αναχωρήσεων εκκενώθηκε, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

BREAKING: Massive fire breaks out at Netaji Subhash Chandra Bose international Airport in Kolkata, India pic.twitter.com/fprImayDLJ