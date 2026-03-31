Ινδία: Ένα νεογέννητο σπάνιο πουλί που απειλείται με εξαφάνιση απέκτησε 50 «σωματοφύλακες»

Είναι ίσως η εκπρόσωπος ενός είδους υπό εξαφάνιση με τους περισσότερους σωματοφύλακες στον κόσμο: περίπου 50 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες προστασίας της πανίδας κινητοποιήθηκαν για να προστατεύσουν μια μεγάλη ινδική ωτίδα (ardeotis nigriceps) που μόλις βγήκε από τ’ αυγό.

Ο αριθμός αυτών των πουλιών, ενός είδους αγριόγαλου το ύψος του οποίου θα μπορούσε να φθάσει το ένα μέτρο, μειώθηκε δραματικά τα τελευταία 25 χρόνια στις ερήμους της δυτικής Ινδίας. Υπολογίζεται ότι απομένουν μονάχα 150 από αυτά, καθώς πέφτουν εύκολα θύματα του ανθρώπου και άλλων αρπακτικών.

«Η εκκόλαψη (…) είναι μια σπάνια και πολύ σημαντική στιγμή στις προσπάθειές μας» για τη σωτηρία του είδους, δήλωσε ένας υπάλληλος της υπηρεσίας προστασίας της πανίδας στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, ο Ντιράτζ Μιτάλ, χαιρετίζοντας την πρώτη γέννηση μιας μεγάλης ινδικής ωτίδας στην περιοχή, την τελευταία δεκαετια.

«Όμως οι δυσκολίες τώρα ξεκινούν. Έχουμε μια ομάδα 50 ατόμων που παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τη μαμά» και τον νεοσσό της, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ινδίας, Μπουπέντερ Γιαντάβ, χαιρέτισε τη γέννηση της μικρής ωτίδας.

Για να επιτευχθεί η αναπαραγωγή, ένα αυγό που γονιμοποιήθηκε στο εργαστήριο μεταφέρθηκε σε απόσταση 800 χιλιομέτρων και ανατέθηκε στα τρία τελευταία πουλιά (όλα θηλυκά) που εντοπίστηκαν στην έρημο του Κουτς, για να το κλωσήσουν. «Προτεραιότητά μας τώρα είναι να προστατεύσουμε τον νεοσσό και τη μητέρα από άλλα αρπακτικά» είπε ο Μιτάλ, εξηγώντας ότι οι υπάλληλοι «δεν χάνουν από τα μάτια τους» την οικογένεια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, συμμετέχοντας στις προσπάθειες σωτηρίας των πουλιών αυτών, διέταξε πρόσφατα να υπογειοποιηθούν οι γραμμές υψηλής τάσης στην περιοχή όπου φωλιάζουν οι μεγάλες ινδικές ωτίδες. Όμως η κυβέρνηση άσκησε έφεση και ακύρωσε την εντολή, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αυτό παρεμποδίζει τις προσπάθειές της για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως την ανάπτυξη μεγάλων πάρκων με φωτοβολταϊκά στη συγκεκριμένη περιοχή.