Ίλον Μασκ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα μονομαχήσουν σε κλουβί

Μονομαχία σε κλουβί, συμφώνησαν να δώσουν, ο Ίλον Μασκ και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, δύο από τους πιο προβεβλημένους δισεκατομμυριούχους στον τομέα της τεχνολογίας στον κόσμο.

Ο Μασκ με ανάρτησή του στο Twitter δήλωσε «έτοιμος για έναν αγώνα κλουβί» με τον Ζούκερμπεργκ. Ο Ζούκερμπεργκ στη συνέχεια δημοσίευσε το στιγμιότυπο από το tweet του Μασκ με τη λεζάντα «στείλτε μου την τοποθεσία». «Η ιστορία μιλάει από μόνη της», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta στο BBC. Ο Μασκ απάντησε στη συνέχεια στην απάντηση του κ. Ζούκερμπεργκ με: «Vegas Octagon».

Το Οκτάγωνο είναι το αγωνιστικό χαλί και ο περιφραγμένος χώρος που χρησιμοποιείται για τους αγώνες του Ultimate Fighting Championship (UFC). Το UFC εδρεύει στο Λας Βέγκας της Νεβάδα.

Ο Μασκ, ο οποίος γίνεται 52 ετών αργότερα αυτό το μήνα, έγραψε επίσης στο Twitter: «Έχω αυτή τη σπουδαία κίνηση που ονομάζω «The Walrus», όπου απλά ξαπλώνω πάνω στον αντίπαλό μου και δεν κάνω τίποτα».

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing