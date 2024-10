Ιλίρ Μέτα: Συνελήφθη για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας (vid)

Συνελήφθη έπειτα από εντολή του SPAK (αρμόδιο όργανο κατά της Διαφθοράς) ο επικεφαλής του κόμματος «Ελευθερία» και πρώην πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, ο οποίος μάλιστα κατηγορείται για διαφθορά. Ειδικότερα, κατηγορείται για τρεις υποθέσεις διαφθοράς και μη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το top-channel.tv. Πληροφορίες αναφέρουν πως κατηγορείται και για «ξέπλυμα» χρήματος.

Από την πλευρά του, ο Μέτα έχει δηλώσει ότι δεν έχει εμπλακεί ποτέ με περιουσιακά ή οικονομικά ζητήματα για τα οποία έχει κατηγορηθεί.

Ο Ιλίρ Μέτα είχε ανακοινώσει συνέντευξη Τύπου στις 13:40, προφανώς γνωρίζοντας για την επικείμενη σύλληψή του, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές τον συνέλαβαν πριν την έναρξη της συνέντευξης. Ο ίδιος, αντιστάθηκε της σύλληψής του και ένοπλοι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο.

Στο μεταξύ, το Top Channel δημοσίευσε βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του πρώην προέδρου, τη στιγμή που ακινητοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στο βίντεο απεικονίζονται πάνοπλοι αστυνομικοί να έχουν ανοίξει τις πόρτες του οχήματος ενώ ο Μέτα και ο οδηγός του προβάλουν αντίσταση. Εν τέλει οι αστυνομικοί έβγαλαν δια της βίας τον πρώην πρόεδρο από το αυτοκίνητο και τον έβαλαν στο περιπολικό.

Ilir Meta, former President of Albania, was arrested today. His arrest was ordered by SPAK (Special Anti-Corruption Structure) as part of an ongoing investigation.. pic.twitter.com/p6AFq8Md7L